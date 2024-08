Castello Sforzesco, la Sala delle Asse riapre nel 2025: intervento da 1,6 milioni

La Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano, famosa per gli affreschi attribuiti a Leonardo da Vinci, si avvia verso il completamento del restauro in vista delle Olimpiadi del 2026. Il progetto, approvato dalla Giunta di Palazzo Marino, prevede un investimento di 1,625 milioni di euro e dovrebbe concludersi entro il 2025. Questo intervento permetterà di recuperare e preservare i preziosi dipinti murali, offrendo ai visitatori di tutto il mondo la possibilità di ammirare nuovamente questi capolavori.

Un progetto complesso e ambizioso

Il restauro della Sala delle Asse, guidato da Michela Palazzo per la Sovrintendenza, è stato accuratamente pianificato grazie a lunghi anni di ricerca e analisi. Le decorazioni quattrocentesche, compromesse dal tempo e da precedenti restauri inadeguati, richiedono un intervento che ne restituisca l'integrità originale. Il finanziamento dell'intervento proviene sia dall'Amministrazione locale sia dalla Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di completare i lavori prima della celebrazione dei Giochi Olimpici Invernali.

Milano tra tradizione e innovazione culturale, verso le Olimpiadi 2026

“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per valorizzare un patrimonio unico nella storia dell’arte”, ha commentato l’assessore Emmanuel Conte. Parallelamente ad altri progetti culturali come la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) e il Museo del Novecento, il restauro della Sala delle Asse sottolinea l’impegno di Milano nel preservare il proprio passato artistico, aprendo al contempo nuove prospettive per la bellezza e l’arte. L’assessore Tommaso Sacchi ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando l'importanza di questo sito per i visitatori che giungeranno in città per le Olimpiadi del 2026.