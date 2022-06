Cat-calling da tre militari, la vittima: "Sono scoppiata a piangere"

"All'inizio non ho dato peso, poi dopo che per tutto il giorno mi hanno importunato sono esplosa. Alla fine sono scoppiata anche a piangere".

La giovane ha deposto nel processo davanti al giudice onorario Luigi Fuda

E' quanto ha detto fuori dall'aula del tribunale di Milano la ragazza di 19 anni vittima nel marzo del 2021 di cat-calling, ricevendo pesanti apprezzamenti sessuali e insulti da parte di tre militari di 32, 24 e 23 anni in quel momento liberi dal servizio. La giovane ha deposto nel processo davanti al giudice onorario Luigi Fuda per molestie a carico dei tre appartenenti all'Esercito, difesi dall'avvocato Salvo Greco e presenti in aula. Oltre a lei, sul banco dei testimoni sono saliti anche la madre, il compagno, il fratello e un dipendente del bar in zona San Siro in cui il gruppo di militari aveva trascorso il pomeriggio a bere.