Milano: celebrarono anniversario 'fasci combattimento', chiesti 5 mesi

Celebrarono la nascita dei fasci di combattimento, riunendosi in piazza San Sepolcro a Milano e intonando un grido fascista ("Eia, Eia Alala'!"), il 23 marzo 2019. Per 7 manifestanti di estrema destra il pm Enrico Pavone ha chiesto una condanna a 5 mesi. L'indagine per apologia del fascismo era stata aperta dal pm Piero Basilone, ed e' poi passata al collega del dipartimento Antiterrorismo, guidato da Alberto Nobili.

Due degli imputati, difesi come gli altri dall'avvocato Jacopo Cappetta, hanno chiesto la messa alla prova. Dopo le conclusioni dell'accusa si lascera' la parola alle difese nella prossima udienza che si terra' il 3 marzo.