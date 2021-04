“Cent’Anni di Giga, Minuti e Sms”: l'installazione di iliad in Piazza Duomo

Dopo il pacco dei Biscotti della Verità, iliad risveglia Milano con una seconda installazione creativa, questa volta posizionata nella magnifica cornice di Piazza del Duomo. La seconda installazione rappresenta un libro dalla copertina rossa e dal titolo evocativo che richiama il noto best-seller di Gabriel García Márquez, rivisitato in stile iliad: “Cent’Anni di Giga, Minuti e Sms”.

L’operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile, infatti, è noto per aver introdotto nel mercato italiano offerte generose con pacchetti di traffico dati e voce molto consistenti. Torna inoltre il tema della verità, valore che da sempre caratterizza l’azione e la comunicazione di iliad, con un richiamo in quarta di copertina “Con la nostra offerta, abbiamo messo la verità nero su bianco”.

L'attività di comunicazione, che esalta i valori identitari del brand con ironia e creatività rimanda alla nascita di iliad Express, l’ultimo e innovativo canale di distribuzione tramite cui è possibile trovare una SIM iliad tra le gift card e le ricariche esposte proprio presso le più note catene di Supermercati e Ipermercati, ma anche Bookstore e Store di Home Decor, per sottoscrivere un'offerta iliad in modo semplice ed estremamente pratico.

Anche in questo caso come per l'installazione dei "Biscotti della Verità", il progetto di comunicazione è stato sviluppato da iliad in collaborazione con DDB Italia.