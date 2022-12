Centenario di Triennale Milano, ecco il programma

Celebrare la storia di Triennale Milano mantenendo lo sguardo saldo sulla contemporaneità. È stato presentato questa mattina in conferenza stampa da Stefano Boeri e Carla Morogallo, presidente e direttrice generale di Triennale Milano, il programma dell'Istituzione che, nel 2023, celebrerà il suo centenario con un ricco calendario che si articola nel corso di tutto l'anno attraverso mostre, eventi, incontri, convegni, performance, concerti.

Tre grandi progetti espositivi segneranno questo anniversario

Gli eventi previsti sono stati presentati direttamente dai curatori di Triennale Milano Umberto Angelini, Nina Bassoli, Lorenza Bravetta, Damiano Gullì e Marco Sammicheli. Tre grandi progetti espositivi segneranno questo anniversario: il Museo del Design Italiano (dal 15 aprile), l'esposizione 'Triennale. Home Sweet Home' (maggio - settembre), la mostra sulla pittura italiana contemporanea (ottobre 2023 - gennaio 2024). Tre progetti che ripercorrono la storia di Triennale attraverso tre discipline - design, architettura e arte - in cui la memoria storica dialoga con i lavori di designer, architetti, artisti contemporanei.

L'architetto Luca Cipelletti ha annunciato che a dicembre 2023 verrà inaugurato un nuovo spazio di memoria

Sempre per il centenario sono in programma un convegno a Monza sulla nascita dell'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, avvenuta durante la prima edizione della Biennale delle arti decorative alla Villa Reale di Monza, e un progetto performativo commissionato a Romeo Castellucci, Grand Invité 2021-2024 di Triennale. Infine, l'architetto Luca Cipelletti, che segue la direzione artistica del Palazzo dell'Arte, ha annunciato che a dicembre 2023 verrà inaugurato un nuovo spazio di memoria, di pensiero, di ricerca, totalmente flessibile, dove l'archivio di Triennale verrà esposto e sarà accessibile al pubblico nella sua totalità.