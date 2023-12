Centro di prenotazione unico, via libera da Regione Lombardia

Regione Lombardia, approvato oggi in Aula l'ordine del giorno a prima firma del capogruppo del Pd, Pierfrancesco Majorino, per "realizzare nei tempi piu' brevi possibile di un Centro di Prenotazione Unico tra tutte le strutture pubbliche e tutte le strutture private accreditate, anche prevedendo forme di penalizzazione vincolanti per i soggetti privati accreditati che non aderiscono"