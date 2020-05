Centrodestra commissaria Gallera? Roggiani: troppo poco e troppo tardi

"Alla fine il centrodestra ammette il fallimento della gestione della sanita' lombarda e riconosce l'inadeguatezza del suo assessore Giulio Gallera". Cosi' in una nota la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani, commenta le indiscrezioni di stampa secondo cui la maggioranza in Regione sarebbe pronta a 'commissariare' l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Troppo tardi e troppo poco. Troppi tardi - sottolinea Roggiani - perche' troppe sono le vittime del coronavirus nella regione d'Italia che ha pagato il prezzo piu' alto di questa pandemia. E troppo poco perche' non basta ammettere che Gallera ha fatto male. Le strategie messe in campo in questi mesi hanno dimostrato di non essere adeguate e la responsabilita' politica e' del presidente Fontana, e di tutta la sua giunta, che fino a ieri continuava a ripetere di aver fatto tutto bene. Ora basta: i cittadini lombardi meritano responsabilita', serieta' e competenza".