Centrodestra, martedì il candidato. Silenzio di Berlusconi su Bernardo

Comunali, 2021, il nome per Milano c'è? "Sì. Martedì vertice nel centrodestra a Roma", lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Agenda su SkyTg24 ieri, sottolineando: "Ci sono ormai poche città in cui la squadra va completata tra cui Milano, Bologna e Napoli. Il resto in tutta Italia, da Torino a Roma il centrodestra con la Lega è già al lavoro da tempo mentre Pd e Cinquestelle non hanno ancora deciso, son divisi, come a Roma, o come in Calabria non hanno neanche un candidato". Per quanto riguarda Milano - ha aggiunto Salvini - "fra i tanti ha dato la disponibilità il primario di pediatria di uno degli ospedali storici, il Fatebenefratelli, insieme ad altri nomi della cultura, dell'impresa, delle professioni e insieme a Gabriele Albertini". Così "nelle prossime ore presenteremo la squadra per rilanciare Milano".

"Ci vediamo martedi e indicheremo il candidato", ha aggiunto Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia a Radio24, intervistata da Maria Latella, rispondendo ad una domanda sul candidato della destra a sindaco di Milano che ancora non e' stato scelto. "E stavolta lo dico anche io, quindi siamo in due", ha aggiunto, riferendosi al fatto che Salvini lo dice da settimane.

"Per le amministrative siamo in dirittura d’arrivo. Martedì credo che scioglieremo ogni dubbio e decideremo i candidati per Milano, Bologna e Napoli. Lavoriamo per i migliori candidati possibili», sono invece state le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ma il partito attende ancora un pronunciamento di Silvio Berlusconi sul primario di pediatria del Fatebenefratelli Luca Bernardo.

Il dottore si è mosso nel fine settimana da candidato sindaco in pectore e sabato era presenta al mercato di via Fauchè per firmare er il referendum sulla giustizia ai gazebo della Lega. E questa sera dovrebbe incontrare Giorgia Meloni, a Milano per la presentazione del suo libro.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, nella squadra che il centrodestra sta allestendo entrerebbero molti dei nomi che nelle scorse settimane sono stati accostati al ruolo di sfidante di Sala, da Gabriele Albertini, vicesindaco, a Annarosa Racca, Roberto Rasia, Oscar di Montigny.