Centrosinistra, Majorino ci crede: "La Lombardia vuole cambiare"

Piefrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, punta al ribaltone sul centrodestra forte dell'unità della coalizione anche con il M5S. Le priorità del suo programma, come ha spiegato a Milano nel corso della presentazione del suo programma al Piccolo Teatro di Milano, sono sanità, ambiente e lavoro. "Al primo posto c'è sicuramente la sanità - ha spiegato l'esponente del Pd esponendo il suo programma a Milano - perchè i cittadini non ne possono piu' di una sanita' gestita così. A chi e' in lista d'attesa si dice di andare nel privato a pagare, la situazione non puà continuare così"

"La lega è nel panico"

In merito allo stato di salute dei suoi avversari, poi, Majorino ha punzecchiato la Lega dicendo che "è un partito in preda al panico perchè sta per essere massacrato in Regione Lombardia... "I cittadini non ne possono più di una sanità gestita così - ha rincarato la dose - e a chi è in lista d'attesa si dice di andare nel privato a pagare. Questo per me è inaccettabile".

L'attenzione all'ambiente e all'emergenza casa

Sempre nel corso della presentazione del suo programma, Majorino ha parlato dell'importanza che nel prossimo futuro andrà sempre più data alla cura dell'ambiente, al trasporto pubblico e all'emergenza casa, dove in Lombardia ci sono "15mila alloggi vuoti di proprieta' della Regione". "Il nostro - ha aggiunto il candidato del centrosinistra alle regionali lombarde - è un cantiere aperto. In giro c'e' molta voglia di cambiamento, non solo a Milano ma in tutta la regione, anche in territori tradizionalmente difficili per il centrosinistra c'e' la nessita' di un cambiamento". Sull'ambiente, in particolare, ha fatto sapere che "servono misure radicali nette a favore del servizio pubblico, ribaltare la gestione di Trenord. E in più è necessario un grande piano per il lavoro".