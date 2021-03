Cercano di vendere alle tv le immagini dello stupro di Genovese: indagati

Qualcuno ha provato a vendere le immagini riprese dalle telecamere della camera da letto della Terrazza Sentimento che testimoniano lo stupro inflitto dal manager Alberto Genovese ad una 18enne legata per ore e stordita dalle droghe. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, risultano infatti indagati due collaboratori di una società che ha effettuato una consulenza sui filmati delle telecamere a circuito chiuso dell’attico per conto della difesa di Genovese, accusati dagli stessi legali del manager. A quanto pare, avrebbero tentato di vendere per 30mila euro ad alcune trasmissioni tv le immagini. Una delle produzioni tv ha tuttavia denunciato.