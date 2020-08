Cgil: il 42 per cento delle scuole lombarde senza Dsga

In Lombardia 469 scuole su 1.123 (il 42 per cento) non avranno un titolare Dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi). Lo denuncia in una nota la Flc Cgil Lombardia, sottolineando come si tratti di una "figura unica, senza la quale le attivita' delle scuole rischiano di non iniziare o di non essere attuate". "Anche per il 2020/21 - prosegue la Flc Cgil - bisognera' sperare nella disponibilita' degli assistenti amministrativi che in questi anni hanno svolto la funzione di Dsga (senza averne l'obbligo) garantendo il funzionamento delle scuole. Nonostante la loro disponibilita', a questi assistenti amministrativi, che per anni hanno garantito alle scuole di non naufragare, il Ministero ha dato uno schiaffo escludendoli dal prossimo concorso straordinario a loro riservato per poter accedere al ruolo di Dsga. Un trattamento ingiusto a chi ha contribuito a salvare la scuola e garantirne il funzionamento".

"Non e' possibile che ad ogni nuovo anno scolastico in questa Regione ci siano sempre emergenze di copertura dei posti di Dsga. Serve un concorso straordinario per tutti gli assistenti amministrativi che in questi anni hanno prestato servizio come Dsga, al di la' del titolo di studio specifico. E' una richiesta che la Flc Cgil continuera' a sostenere", conclude la nota sindacale