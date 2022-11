CGIL, “Non sei sola”: una canzone contro la violenza sulle donne

(imprese-lavoro.com) Milano - Il rock per non lasciarsi andare alla paura e urlare la voglia di non sentirsi più “sbagliate” e soprattutto sole. La musica non può sostituirsi alle leggi, ma aiuta a riflettere e soprattutto è uno strumento potentissimo con il quale veicolare un messaggio così importante. È nata così l’idea di produrre, come CGIL Milano, la canzone scritta dalle Bambole di Pezza feat Jo Squillo che sarà disponibile nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

La Cgil: "Chiaro riferimento al claim che accompagna il numero 1522 anti violenza e stalking"

“Non sei sola” è un chiaro riferimento al claim che accompagna il numero 1522 anti violenza e stalking (attivo 24 ore 24) nel tentativo di cancellare la paura e la frustrazione di sentirsi colpevole ed inadeguata, in una parola vittima. La reazione a tutto questo è nelle chitarre a pieno volume, nella cassa dritta che batte incessante e nella voce che urla con quanta forza ha in petto. Con questa iniziativa la CGIL di Milano conferma il suo impegno in favore delle donne e per l'eliminazione del fenomeno della violenza su di esse, con strumenti insoliti per un’organizzazione sindacale, con l’intento di raggiungere più donne possibili.