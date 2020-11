Che conti per Emergency! (e Gino Strada tenta ancora di scalare la Calabria)

Bilancio chiuso con un utile di “appena” 160 mila euro, a fronte però di ricavi per 43 milioni di euro, in crescita del 5 per cento rispetto al 2018. Certo non sono le cifre da “società tecnologica ad alta crescita” del passato, ma Emergency continua a macinare grandi numeri. Lo riporta il sito true-news.it (LINK QUI) in un'inchiesta dedicata ai conti della onlus fondata da Gino Strada. A proposito: l'ipotesi che ancora circola di Strada in Calabria? Avversata da tanti. Dal procuratore Gratteri al presidente facente funzioni Spirlì, e da tutti coloro che pensano che la sanità calabrese necessiti di un manager, non di un papa straniero.