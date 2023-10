Chef Conti si sposa e si prepara a guidare il locale targato Plein

Anche il mondo dell’alta ristorazione ha le sue belle favole che parlano d'amore.

Pochi giorni fa chef Roberto Conti ha sposato Federica Bedolo presso la chiesa di Santo Stefano Vedano al Lambro

Pochi giorni fa chef Roberto Conti ha sposato Federica Bedolo presso la chiesa di Santo Stefano Vedano al Lambro e a seguire un ricevimento in grande stile presso il Saint Georges Premier di Monza. Un giorno indimenticabile per gli sposi, che hanno deliziato gli ospiti con un menu di classe e dal tocco stellato, grazie agli amici chef che hanno partecipato dedicando un piatto speciale ai novelli sposi, la magía nel piatto scampi e caviale di chef Guglielmo Paolucci e Giulia Liu, l’equilibrio nel piatto di chef Andrea Berton, con risotto alle erbe fresche, olive taggiasche e polvere di cappero, e tanto gusto nel piatto realizzato dalla brigata di chef Conti, a base di astice in casseruola, champagne e tartufo nero di grande pregio di Italiatartufi, per finire non poteva mancare il famoso mojito di Roberto Conti e la deliziosa torta realizzata dal maestro chef Ernst Knam.

Il ricevimento è stato organizzato magistralmente da una tra le più famose wedding planner italiane Giorgia Fantin Borghi

Il ricevimento è stato organizzato magistralmente da una tra le più famose wedding planner italiane Giorgia Fantin Borghi, che per l’occasione ha studiato una cena placée con lunghi ed eleganti tavoli imperiali ed una mise en place bianca e verde di ispirazione garden style. L’allestimento decorativo, sempre di ispirazione “giardino incantato”, è stato realizzato mediante l’utilizzo di vasi in argento di Ganci Argentieri e cristalli di Baccarat abbelliti da verdi leggeri e da una miriade di candele nei toni più soft. Prima di essere deliziati dal percorso stellato, molti partner amici hanno dato vita ad un aperitivo di altissimo livello tipico dei matrimoni hollywoodiani, caviale in latta grande Calvisius, una varietà di ostriche, La Perla del Delta – Ostrica rosa del delta del Po, Regal Selection Or – Irlandese e Royale David hervè – Francia – Marrennes Oleron, di Oyster Oasis, non sono mancati anche gli arrosticini più succulenti forniti da Spiedi srl ed una raffinata selezione di salumi Iberici del gruppo DAC.

I brindisi per Roberto e Federica sono stati celebrati con una bollicina Italiana Cà del Bosco Cuvée Prestige Edizione 45 in grandi formati

I brindisi per Roberto e Federica sono stati celebrati con una bollicina Italiana Cà del Bosco Cuvée Prestige Edizione 45 in grandi formati. Roberto Conti per l’occasione ha indossato un abito da cerimonia fatto su misura da uno dei più noti maestri sartoriali d’Italia, Angelo Inglese, che dalla sua Puglia, è venuto più volte a Milano a prendere le misure affinché tutto fosse perfetto.

Un'eclettica formazione di ottoni ha inebriato l’aria durante l’aperitivo e in momenti speciali della serata

Per uno chef talentuoso ed importante come Roberto (già stellato Michelin) il matrimonio è stato un traguardo importante, e Federica Bedolo ha coronato con lui un sogno d’amore, un amore vero, perché per poter condividere una vita con Roberto bisogna amare anche il suo lavoro e il suo stile di vita che lo tiene sempre occupato fino a tardi e nei giorni festivi. Un'eclettica formazione di ottoni ha inebriato l’aria durante l’aperitivo e in momenti speciali della serata, per l’attesissimo after party il famoso DJ Joe T. Vannelli ha aperto le danze con uno dei brani preferiti dalla coppia che hanno festeggiato con gli invitati fino a tarda notte...Tra le novità più interessanti che attendono Roberto Conti a partire dalla prossima primavera-estate, la nuova veste di Executive Chef per il ristorante del luxury brand della moda Philipp Plein, una sfida irrinunciabile per lo chef, oltre a un’occasione per tornare sulla piazza più internazionale d’Italia.