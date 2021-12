Chi è Emmanuel Conte? Carriera e impegno politico dell'Assessore al Bilancio

Chi è Emmanuel Conte, l'assessore al Bilancio del Comune di Milano?

Emmanuel Conte, nominato Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano dal sindaco Giuseppe Sala nell’ottobre del 2021, nasce a Eboli nel 1979. Arrivato a Milano per studiare, si è laureato in Economia all'Università Bocconi.

Nel 2005 entra nel Team di Corporate Sales di Caboto (GruppoIntesa) e dopo la fusione di Banca Intesa con Banca Sanpaolo-Imi, ho proseguito la sua attività in Banca Imi dove ricopre la carica di Global Head of Commodity Sales. Ha collaborato inoltre con Sole24Ore, AssiomForex e BorsaItaliana.

Conte non è nuovo a Palazzo Marino: nel 2016 è stato eletto consigliere comunale e ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio. La politica è una passione di famiglia: il padre Carmelo Conte, è stato parlamentare e personaggio di spicco del Partito Socialista Italiano, il fratello Federico è stato eletto deputato nel 2018 con Liberi e Uguali.

Ha scritto il libro dal titolo "Milano a tratti", dove dice che milanese si diventa, come recita il titolo di un libro di Carlo Castellaneta, scrittore milanese con origini pugliesi. Si sceglie di diventare milanesi quando si decide di venire qui a sfidare sé stessi e il proprio futuro, a cogliere le chance di vita che la città offre, che possono essere di studio, di intrapresa, di lavoro. “Mi sento cittadino di questa città non per il mio “essere” ma per il mio “divenire”; e l’attaccamento per la terra natia lo completa e lo valorizza”

Legato sentimentamente alla compagna Rossana, è padre di Enrico e Federico.