Chi è Enrico Pazzali? La carriera dalla Bocconi a Fiera Milano

Nato a Milano nel 1964, Enrico Pazzali si è laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi, con specializzazione in Organizzazione del Lavoro. Oltre ad essere Presidente di Fondazione Fiera Milano, è anche componente della giunta di Assonime e Vice President e componente dell’Executive Committee di Ufi, the Global Association of the Exhibition Industry.



La sua carriera professionale inizia nel 1990 in Bull HN Information System Italy. Dal 1995 al 1997 ricopre l'incarico di Retail Automation Manager in Shell Italia Spa e successivamente entra in Compaq Spa. Per conto della stessa società, dal 1999 al 2000 è componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la creazione del Bio Parco Tecnologico di Torino e del COREP – Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente di Torino.

Dal 2000 al 2002, lavora in Omnitel - Vodafone Spa in qualità di Direttore Vendite Corporate – Area Nord Est. Successivamente entra in Poste Italiane Spa con l’incarico di Direttore Centrale Strategic Marketing e Business Development di Poste Italiane Spa e nel 2004-2005 è anche Chief Marketing Officer di Gruppo e Consigliere di Amministrazione di Postecom Spa fino a giugno 2005. Dal 2005 a 2006 occupa il ruolo di Direttore Centrale Organizzazione e Personale, Patrimonio e Sistemi Informativi presso la Regione Lombardia.

Nel 2007 entra in Fiera Milano Spa dove ricopre l'incarico di Direttore generale (2007 – 2009) e in seguito di Amministratore delegato (2009 – 2015). Nello stesso contesto societario assume il ruolo di componente del board di Nolostand Spa (società del Gruppo Fiera Milano). Negli stessi anni (2008 –2009) è anche Consigliere d'Amministrazione della Sogei Spa e membro del Comitato di controllo della Società.

Nel 2013 è Vice President for Strategy di EMECA - European Major Exhibition Centres Association, l'associazione che riunisce i 22 più importanti centri espositivi in Europa. Siede nel Consiglio di Amministrazione di EUR Spa da aprile 2015 e a dicembre dello stesso anno, assume l'incarico di Amministratore delegato della società fino a giugno 2020.

Nel 2021 gli viene assegnato l'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano.