Chi è Giuseppe Valditara, il milanese proposto Ministro dell'Istruzione

Il milanese Giuseppe Valditara è stato proposto da Giorgia Meloni come Ministro dell'Istruzione e del Merito. E', assieme a Matteo Salvini, Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, uno dei quattro lombardi della squadra di governo della prima donna premier italiana. Valditara vanta una storia politica che va dalla Lega ad Alleanza Nazionale. Quasi naturale, quindi, l'approdo come ministro nel Governo di Giorgia Meloni.

Gli esordi nella Lega

61 anni, Valditara nasce a Milano e la Lombardia gli resta nel cuore. Entra, infatti, nella Lega di Bossi e, nel 1993, diventa giurista nel consiglio direttivo della Fondazione Salvadori, capitanata da Gianfranco Miglio, ideologo della vecchia onda della Lega Nord e strenuo sostenitore del federalismo. C'è la collaborazione di Valditara nella stesura della bozza della "Costituzione Federale", approvata dal Congresso di Assago.

Il passaggio in AN e l'elezione in Parlamento

Nel 2001 lascia la Lega per entrare in Alleanza Nazionale, approdo che gli consente l'ingresso in Parlamento. Vi resterà per tre legislature all'interno delle quali è relatore di maggioranza della riforma universitaria della Gelmini, fortemente oggetto di critiche e proteste studentesche.

Il ruolo nel primo governo Conte

Nel 2018 passa da viale Trastevere all'interno del primo governo Conte. E' capo dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca al Miur nel dicastero guidato dal leghista Marco Bussetti. Adesso il trono del dicastero si prospetta essere completamente suo.