Chi è il rapper Neima Ezza, arrestato a Milano con Baby Gang

Chi è il rapper Neima Ezza

Neima Ezza, nome d’arte di Amine Ezzaroui, è un 19enne nato in Marocco ma cresciuto a Milano, nella zona delle case popolari di San Siro e Baggio. La sua adolescenza è sempre stata scandita da scuola, lavoro e musica. È un giovane rapper emergente, anche lui come altri (Baby Gang) lanciati nel mondo della musica dal web.

Nel 2018 lancia 'Essere Ricchi' ma tra i suoi brani di successo di sono Mio Fratello, Routine, Ferite, Notre Dame, Perif, Zlatan, Amico, Hey Mama. Tra le sue collaborazioni anche quella con il produttore Big Fish.

Neima Ezza ha una forza impressionante nel condividere la sua musica e suoi messaggi. Basti vedere che i suoi video caricati su Youtube hanno, in media, oltre un milione di visualizzazioni. La sua musica è stata definita ruvida e spiazzante. È diventato in poco tempo un punto di riferimento di tanti giovani dei quartieri popolari di Milano.

Naima Ezza: dalla musica ai problemi con l’ordine pubblico

Neima Ezza è passato dalla musica ai problemi con l’ordine pubblico. Il rapper è finito al centro di un caso per il raduno di circa 300 giovani radunati tramite i social e il passaparola per partecipare a un suo video musicale in zona San Siro a Milano. Le riprese del video sono finite in guerriglia per l’intervento della polizia e dei carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine, che intendevano disperdere l’assembramento, i giovani hanno reagito con urla, insulti e lancio di sassi e bottiglie.

Neima Ezza, arrestato a Milano con Baby Gang

Mercoledì 19 gennaio, in un'operazione condotta dalla polizia di stato e dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Milano è stata notificata a Neima Ezza la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo l'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Scuderi su richiesta del pubblico ministero Lesti, è stato disposto che il rapper di vent'anni Zaccaria Mouhub venga sottoposto alla misura cautelare in carcere il rapper 20enne Amine Ez Zaaraoui, in arte Neima Ezza agli arresti domiciliari.

Gli episodi contestati sono quattro e sarebbero avvenuti tra Milano e Vignate, altro comune del Milanese: sono accusati di aver avvicinato le vittime forti "della superiorità numerica e delle minacce" e si sarebbero fatti consegnare soldi, gioielli e altri effetti personali.