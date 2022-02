Chi è Nicolò Mainoni, morto sugli sci a 18 anni

Chi è Nicolò Mainoni

Nicolò Mainoni aveva 18 anni e viveva con la famiglia a Loveno, una frazione di Menaggio. Frequentava in paese l'istituto superiore Ezio Vanoni, indirizzo Finanza e Marketing. Quest’anno doveva sostenere l’esame di maturità: i compagni e i professori lo descrivono come uno studente modello. I nonni avevano gestito a lungo l’albergo di Loveno.

Il giovane ragazzo era uno sportivo appassionato in particolare della neve e degli sci. Le sue passioni però sono state fatali per un brutto incidente che ha spento la sua giovane vita per sempre.

L'amministrazione della cittadina della frazione di Loveno ha ricordato Nicolò sul proprio profilo Facebook: "Una tragedia ha colpito oggi il nostro paese - si legge - Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l'affetto di tutta la comunità".

Mainoni, morto sugli sci a 18 anni

La discesa lungo una pista nera di Folgarida, in Trentino, è stata fatale e anche letale a Nicolò con un drammatico incidente. Il ragazzo avrebbe perso il controllo degli sci andando a finire contro un albero. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Trento, il giovane è morto poco dopo.

Nicolò stava scendendo lungo la pista "Provetti", quando si è schiantato contro un albero, riportando ferite molto gravi. Dopo l’urto terribile contro l’albero, il 18enne ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate.

Si cerca di capire come sia effettivamente successo. Sul posto sono giunti sia gli agenti sciatori della polizia, che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sia i carabinieri per ulteriori ed eventuali indagini.

(D.I.)