Chi è Rkomi: il rapper del quartiere popolare milanese a Sanremo 2022

Chi è Rkomi: il rapper del quartiere popolare milanese

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano, il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, nella periferia milanese, insieme alla mamma, la nonna e le sorelle, frequenta fino al terzo anno l’istituto alberghiero “CFP Galdus”, per poi abbandonare gli studi all’età di 17 anni senza conseguire il diploma. Fino ai 21 anni, lavora come barista, muratore e lavapiatti. In pochi anni, il cantante ha bruciato tante tappe fino ad arrivare a Sanremo.

Carriera del rapper

Esordisce nel mondo della musica nel 2012 con “Keep Calm Mixtape (con Sfaso)”, “Quello che non fai tu (con Falco)” e nel 2013 con “Cugini Bella Vita EP (con Pablo Asso)”, seguiti al più noto “Calvairate Mixtape”, una raccolta amatoriale di brani scritti insieme ad altri colleghi e pubblicati nel 2014.

In seguito, l’album “Dove gli occhi non arrivano” diventa famoso in particolare per l’affissione di un manifesto nella metropolitana di Milano con riportato il suo nome ed alcuni giudizi espressi da altri artisti su di lui. Il 30 aprile 2021 esce l’album “Taxi Driver” e nel dicembre dello stesso anno, in duetto con Elodie, esce il singolo “La coda del diavolo”, attualmente prima in FIMI. Proprio il suo ultimo progetto, “Taxi Driver” è stato subito un successo. Non a caso, è risultato essere l’album più venduto del 2021 e gli è valso ben tre dischi di platino.

Rkomi: il significato del suo nome

Rkomi non è altro che l’anagramma del suo nome di battesimo. Il rapper si è inoltre ispirato a una particolare tecinca conosciuta negli ambienti milanesi: si dividono i nomi in due parti come diminutivo e poi si invertono le sillabe, leggendo prima la seconda parte e poi la prima. Da qui è nata l’idea di Rkomi.

Rkomi a Sanremo 2022

La prima volta a Sanremo di Rkomi è nell’edizione 2022 del Festival. Conosciuto negli ambienti milanese più che dal grande pubblico porta sul palco dell’Ariston il singolo dal titolo “Insuperabile”. Nella serata cover e duetti del Festival di Sanremo 2022 canta un Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35.

(D.I.)