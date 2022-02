Chi è Stefano Musazzi: biografia e carriera del nemico degli influencer

Chi è "Il Musazzi"?

Stefano Musazzi, sui social "Il Musazzi", è un videomaker e content creator nato a Milano il 17 aprile 1988. Stefano ha conseguito il diploma in Ragioneria e, una volta finita la scuola, ha vissuto per quasi un anno in Australia. E' il 2 luglio del 2020 quando ha un'intuizione geniale: guardando su Instagram alcune storie di influencer, pensa di fare una sua storia per prendere in giro i volti più noti e seguiti dei social, come Giulia De Lellis, Chiara Nasti, Nicole Pallado, Taylor Mega, solo per citarne alcuni.

Stefano Musazzi e gli influencer

Oggi i suoi video dissacranti nei confronti degli influencer lo hanno reso celebre tanto che il suo profilo Instagram, è seguito da oltre 395 mila followers (“esercito di proletari” come li definisce lui). Musazzi ha creato dei veri e propri appuntamenti tematici, come Vita da Influencer e La perla del giorno. Il successo è tale che Musazzi ha portato il suo format Vita da Influencer in televisione, nel programma comico di Italia 1 Honolulu, condotto da Francesco Mandelli e Fatima Trotta. Musazzi si è poi avvicinato alla radio con il programma Lo Zoo di 105.

