Balotelli, chiesta l'archiviazione per l'accusa di stupro



La Procura di Brescia ha chiesto l'archiviazione per Mario Balotelli. L'attaccante delle rondinelle era accusato di violenza sessuale. Per il pubblico ministero la ragazza che ha denunciato la violenza non e' credibile.



La 19 enne veneta e' stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Vicenza per estorsione nei confronti dello stesso Balotelli. La giovane chiese 100 mila euro per non riferire ai giornali la storia.