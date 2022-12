Chiesto rinvio a giudizio per 4 manager. Tra di loro anche Alessandro Profumo

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro ex manager di Banca Montepaschi di Siena nell'ambito del terzo filone d'inchiesta sulla correttezza contabilizzazione dei crediti deteriorati (Npl) nelle relazioni dei bilanci dal 2014 al 2016.

L'istanza riguarda anche gli ex presidenti Alessandro Profumo e Massimo Tononi

L'istanza riguarda gli ex presidenti Alessandro Profumo e Massimo Tononi, l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola e l'ex dirigente predisposto alla redazione dei documenti contabili societari Arturo Betunio. Le accuse nei loro confronti sono, a vario titolo, false comunicazioni sociali, falso in prospetto e manipolazione del mercato. E' stata invece stralciata la posizione dell'istituto di Rocca Salimbeni, indagato per la legge 231/01 sulla responsabilita' amministrativa degli enti.

Alessandro Profumo: "Sono tranquillo. Ho operato correttamente, nel pieno rispetto del (mutevole) quadro normativo"

"Sono tranquillo. Ho operato correttamente, nel pieno rispetto del (mutevole) quadro normativo e sempre nell'ambito di un proficuo e condiviso confronto con le Autorità di controllo". Così Alessandro Profumo in riferimento alla decisione del Tribunale di Milano che ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone tra cui gli ex vertici di Mps Profumo e Fabrizio Viola, nell'ambito dell'indagine per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei crediti deteriorati"