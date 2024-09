Chirurga dei vip condannata: fece pagare ad una modella ucraina 4 milioni per un trattamento inutile



Condannata a due anni e mezzo di carcere la chirurga estetica Marilena Pizzuto. Che dovrà anche risarcire con tre milioni la modella e imprenditrice ucraina Oksana Moroz. E' la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano, che hanno condannato anche il marito della chirurga, Santo Gentilcore.

La falsa diagnosi di sclerodermia e il trattamento da 4 milioni

L'accusa, ricostruisce Fanpage, è di truffa poichè Pizzuto avrebbe ingannato Moroz diagnosticandole la sclerodermia, una grave malattia della pelle per curare la quale la sottopose ad una costosissima terapia. Quasi quattro milioni per 22 interventi di sostituzione dei muscoli danneggiati con tessuti riprodotti in laboratorio con il suo stesso dna. Ma invece dei preziosi tessuti si trattava banalmente di un mix di minerali e collagene.

La modella ucraina devolverà il risarcimento in beneficienza

E' così scattata l'accusa di truffa, confermata sia in primo che secondo grado. L'avvocato della modella, Piero Porciani, ha annunciato che la cifra del risarcimento sarà devoluta a favore dei bimbi ucraini orfani di guerra. Tra i clienti della chirurga estetica figurerebbe anche Madonna.