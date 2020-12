Chiuso il parco delle Basiliche: i residenti protestano

Un simpatico invito natalizio con tanto di nastrino preso da un albero di Natale è stato appeso alle fermate degli autobus, alle entrate del parco delle Basiliche e sui lucchetti che chiudono il parco. La forte nevicata di lunedì , in mancanza di spalaneve e con carenza di organici, ha deciso il “tutto esaurito” al parco . Ovvero, i lucchetti serrano le entrare e l’unico spazio verde della zona centro, protesta il comitato Parco delle Basiliche, “è interdetto allo sport, al gioco dei bambini, alle passeggiate degli anziani, a chi vuole respirare un poco di aria di libertà in questi mesi di coprifuoco. Perchè non si sgombra celermente la neve e si tolgono i mani caduti dagli alberi ?”

Il biglietto di auguri al sindaco Sala è un invito ad unirsi ai volontari che vorrebbero spalare i viali alberati del parco, visto la inesistenza degli spargitori di sale . L’appuntamento è per sabato , dall’entrata di via Vetere. “Sala scendi dal divano ..” dice il cartello augurale agli ingressi del parco, fotogratissimo dai passanti.