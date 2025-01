Choc a Bergamo, donna accoltellata nel parcheggio di un supermercato. È grave

Choc a Bergamo, donna accoltellata nel parcheggio di un supermercato

Choc in provincia di Bergamo. Una donna di 39 anni è stata accoltellata stamattina (lunedì 6 gennaio) a Seriate, nel parcheggio del supermercato Lidl, in via Lombardia.

Da quel che emerge, pare ci sia stato un litigio tra la donna, portata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso (massima gravità) e l'uomo che l'ha accoltellata. Dalle prime fonti, entrambi i coinvolti risulterebbero stranieri.

La donna è stata portata all'ingresso del negozio, tra i clienti spaventati, e le sono state prestate le prime cure. Poi è arrivata l'ambulanza e anche un'auto medica per portare la ferita in ospedale. Non è ancora chiaro se i due si conoscessero o se il litigio sia nato all'improvviso, nel parcheggio della Lidl.