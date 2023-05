Chris Gardner a Milano: tra euroderby e Fenix Trophy del Brera calcio

Chris Gardner sarà in Italia per una serie di appuntamenti compresi tra il 15 e il 19 maggio. Imprenditore e autore del bestseller del New York Times La Ricerca della Felicità, libro autobiografico da cui è stato tratto l’omonimo film di Gabriele Muccino con Will Smith, Chris Gardner è da anni impegnato nell’attività della sua fondazione “The Christopher P. Gardner Foundation”, che lavora per cambiare l’orientamento della vita dei giovani. E' anche tra i principali investitori della Brera Holdings PLC ("Brera" and Nasdaq: BREA),

Gardner a San Siro per Inter-Milan ospite di Goran Pandev

La sua agenda italiana sarà particolarmente densa e interessante e lo porterà, tra le altre cose, a San Siro, il 16 maggio, per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, ospite di Goran Pandev, anche lui membro del board della Brera Holdings ed ex giocatore dell’Inter, protagonista dello storico triplete del 2010.

Oggi, lunedì 15 maggio, Gardner è a Busto Arsizio per incontrare alla e-work Arena la squadra juniores della UYBA Volley, club che milita nel Campionato di Serie A1 di Pallavolo Femminile e che ha recentemente annunciato l’ingaggio come tecnico di Juan Velasco, già ct della Nazionale Italiana. Gardner tiene con le giovani della UYBA una sessione di Q&A portando alle atlete la sua testimonianza personale e professionale.

Gardner allo stadio dell'Fc Brera Milano per il Fenix Trophy

Il 17 maggio, nel pomeriggio, ancora calcio, con la partita tra FC Brera Milano e FK Miljakovic Belgrado all’Arena Civica Gianni Brera, valida per la fase a gironi del Fenix Trophy, evento sportivo internazionale promosso dal Brera FC che vede la partecipazione di 9 club non professionistici europei scelti per le loro caratteristiche distintive dal punto di vista storico, sociale e culturale, tra i quali anche il celebre United of Manchester, squadra fondata da un gruppo storico di tifosi del Manchester United. Gardner darà il simbolico calcio d’inizio alla sfida. Le final four del Fenix Trophy si disputeranno a giugno a San Siro.

L'agenda milanese di Gardner e il firmacopie del nuovo libro Permission to Dream

Giovedì 18 maggio, Gardner parteciperà alla Conferenza e alla Cena di Gala di Tech.Emotion, summit internazionale organizzato da Emotion Network e Corriere della Sera che mette insieme tecnologia ed emozioni con l’obiettivo di sbloccare il potenziale umano e che si tiene tra il 17 e il 19 maggio alla Borsa di Milano.

Venerdì 19 maggio, alla Canadian School di Milano, è invece fissato per le 9 del mattino il Q&A e il firmacopie del suo libro più recente, Permission to Dream. Un incontro, quello alla Canadian School, che avviene in continuità con il tour “Back2School” che ha portato Gardner in 1000 scuole pubbliche americane. Firmacopie anche alle 6 del pomeriggio, nel contesto del “Cocktail con Chris Gardner” organizzato dal Brera FC al Centro Internazionale Brera.

Scalpelli (Brera Holdings): "Viaggio importantissimo per ribadire i valori fondanti della nostra società"

Il CEO di Brera Holdings PLC Sergio Scalpelli esprime grande gioia per la visita in Italia di Chris Gardner: “Si tratta di un viaggio importantissimo per ribadire i valori fondanti della nostra società e i suoi obiettivi. Chris Gardner è un prezioso e autorevole membro del nostro board e uno straordinario ambasciatore dei nostri principi guida. La sua testimonianza sarà preziosa per le giovani e i giovani che lo incontreranno durante questa settimana italiana”.