Ciclabile di corso Buenos Aires, Granelli: "Così miglioreremo la viabilità"

"In corso Buenos Aires sono iniziati i lavori di modifica della pista ciclabile che avevamo annunciato", scrive sul suo profilo FB l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. "Vogliamo migliorare la mobilità del corso iniziando dal primo tratto tra Oberdan a Tunisia togliendo i restringimenti del marciapiede, mettendo la ciclabile lungo il marciapiede più lineare, realizzando una corsia per le auto più lineare e uniforme larga circa 4,8 metri senza alcune strettoie attuali, e realizzando sulle laterali, in prossimità degli incroci, sosta per le auto, per carico e scarico e per le moto", spiega l'assessore.

"Abbiamo sperimentato un anno, e ad oggi 9.000 ciclisti al giorno usano la nuova ciclabile, il 25% dei mezzi che usano la strada. Ora - aggiunge Granelli - stiamo cercando di migliorare, per rendere il transito di tutti più lineare e sicuro per tutti, i tanti pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che passano in Buenos Aires. Noi abbiamo un’idea di corso Buenos Aires dove i cittadini possano passeggiare per prendere un gelato, bere un caffè o un aperitivo, guardare le vetrine e fare acquisti, accedere a teatri e attività culturali, fermarsi a parlare e stare bene insieme."

"Il nostro modello sono i viali delle città europee. Cerchiamo di farlo, e se funziona, lo potremmo rendere così per tutto il corso, con interventi strutturali", conclude l'assessore.