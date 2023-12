Ciclista uccisa da betoniera, pm di Milano indagano sull'assessore Granelli

Ciclista uccisa da betoniera, i pm di Milano indagano sull'assessore Granelli

La Polizia locale di Milano ha notificato un avviso di garanzia all'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Cristina Scozia, la donna di 39 anni uccisa lo scorso 20 aprile in centro a Milano dopo essere stata travolta in bici da una betoniera.

Granelli e non solo, indagati per la pista ciclabile di via Sforza

Lo stesso atto lo hanno ricevuto un direttore del Settore Mobilita' del Comune e un tecnico di Palazzo Marino. Si tratta di un passaggio formale in vista della loro iscrizione nel registro degli indagati per eventuali criticita' sulla pista ciclabile di via Francesco Sforza. Questo in quanto Granelli aveva le deleghe alla Mobilita' nel 2020 quando la ciclabile venne realizzata.