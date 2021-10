Cinema: al via la 19esima edizione del Trailers Filmfest a Milano

Si tiene a Milano, da mercoledì al 15 ottobre, presso l'Anteo - Palazzo del Cinema, il Trailers FilmFest, giunto alla sua diciannovesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L'ingresso è gratuito e previa presentazione del Green Pass, fino a esaurimento posti e si consiglia comunque la prenotazione su www.eventbrite.it.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2020/2021.

I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità formata dalla giornalista e critica cinematografica Sara Recordati, dal giornalista e critico cinematografico Silvio Danese, dalla giornalista Marina Cappa, dalla giornalista Cristina Bianchi e dal giornalista e critico cinematografico Maurizio Cabona.

La Giuria sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Torna anche il concorso per assegnare il Premio del Pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, che si può votare dal sito ufficiale del festival, www.trailersfilmfest.com Dieci i poster in concorso, realizzati per i film Il Cattivo Poeta, School of Mafia, Atlas, Si Vive Una Volta Sola, State A Casa, Le Sorelle Macaluso, La Terra Dei Figli, Miss Marx, Lockdown all'italiana e I Predatori.

