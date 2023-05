Cinquanta sfumature di rosso: il Colour Index di Roland DG

In occasione della Giornata Mondiale dei Capelli Rossi che viene celebrata in tutto il mondo il 26 maggio, Roland DG, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la stampa digitale, presenta il primo Colour Index "50 Shades of Ginger" per consentire a tutti coloro che hanno i capelli rossi di identificare con precisione la propria tonalità fra 50 diverse sfumature che spaziano dal rosso all’arancione. Il Colour Index è stato progettato utilizzando la tecnologia TrueVIS che consente di stampare su tanti materiali sfruttando un’ampia gamma di colori e realizzando un vasto numero di applicazioni grafiche.

Studio di Ricerca: si impara ad amare i propri capelli rossi a 20 anni

Per l’occasione Roland DG ha anche presentato una ricerca condotta tra 500 consumatori con i capelli rossi dalla quale è emerso che a 20 anni di età hanno imparato ad amare le loro chiome. Sempre intorno ai 20 anni, il 34% di essi ha iniziato ad apprezzare il fatto che i loro capelli li distinguessero da biondi e bruni. Ma non è sempre stato così, perché il 67% ha combattuto per anni con il proprio look distintivo e quasi la metà (48%) ha addirittura tentato di tingersi i capelli.

Appassionata di colori e distinguendosi dalla massa, Roland DG ha voluto celebrare l'unicità e il fascino dei capelli rossi e farne conoscere le numerose sfumature.

Lauren Swinnerton, Head of Marketing Communications and Brand EMEA di Roland DG, commenta: "La nostra ricerca ha rivelato che il 54% delle persone con i capelli rossi non li descrive mai come "rossi" e che per anni queste persone hanno faticato a definire davvero il colore dei capelli: addirittura, molti considerano il termine più comune alquanto dispregiativo. Quindi, abbiamo lavorato per sviluppare 50 tonalità che esprimessero l'intera gamma cromatica dei capelli rossi".

"Essere pel di carota va ben oltre il colore dei capelli"

"Essere pel di carota va ben oltre il colore dei capelli: è una rappresentazione visiva dell'individualità, dell'espressione e della bellezza e crediamo fermamente che nessun termine possa definire le ampie e belle sfumature dei capelli rossi, motivo per cui abbiamo creato il nostro colour index celebrativo per i capelli rossi", continua Lauren Swinnerton. "Ciò rispecchia l'etica di Roland DG come azienda di stampa globale che celebra il colore e l'espressività e si distingue dalla massa".

Nuovo Colour Index di Roland DG Protagonista di Redhead Days Festival





Per evidenziare le possibilità di stampa a colori utilizzando la tecnologia e la competenza TrueVIS, Roland DG ha lanciato una campagna multicanale in tutta Europa.

L’azienda è diventata sponsor ufficiale di che si svolgerà a Tilburg, Paesi Bassi, dal 25 al 27 agosto. Roland DG presenterà il suo nuovo Colour Index grazie al quale i partecipanti potranno identificare la loro precisa sfumatura nell'ambito di un'esperienza immersiva e celebrare così – per la prima volta – la propria individualità.

Per lanciare la campagna, venerdì 26 maggio in occasione della Giornata Mondiale dei Capelli Rossi, Jenny Ryan, famosa presentatrice con i capelli rossi della tv britannica, è stata designata ambasciatrice e ha dichiarato: "Quando Roland DG mi ha contattato per questa campagna, non ho potuto dire di no! Sono orgogliosa dei miei capelli rossi: con il tempo, ho imparato ad amarli e ho accettato il fatto che mi rendono diversa dagli altri. Ma non mi sorprende che per molti non sia stato così: crescere con un colore di capelli diverso dalla maggior parte delle persone è stato difficile, ma oggi festeggio i miei capelli rossi. Ne sono proprio orgogliosa!"

La gamma TrueVIS è rivolta ai professionisti della segnaletica, della grafica e della personalizzazione che desiderano creare colori capaci di attirare l'attenzione e che possano essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla segnaletica e banner alla grafica per veicoli, adesivi ed etichette. Attualmente è disponibile in tutta l'area EMEA.

Maggiori informazioni sul sito rolanddg.it