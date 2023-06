Cinque donne rapinate con un coltello: 23enne a processo

Ha scelto di essere processato con il giudizio abbreviato Abrahman Rhasi, il 23enne marocchino arrestato per le cinque rapine commesse in zona stazione Centrale ai danni di altrettante donne in cui feri' alcune di allora e alcuni passanti con un coltellino. La pm Maura Ripamonti, titolare delle indagini della Polizia, ha ottenuto dalla gip Lidia Castellucci il processo con rito immediato. Sara' la gup Anna Magelli, a cui la difesa ha presentato l'istanza del rito alternativo, a fissare l'udienza dopo l'estate. Nel corso delle indagini Rhasi e' stato visitato da un consulente tecnico della Procura che ha valutato la sua piena capacita' di intendere e volere al momento dei fatti. Una conclusione nonostante l'accertamento di un lieve ritardo cognitivo di cui soffre il 23enne.