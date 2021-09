Ciocca: la Ue continua a dare soldi alla Turchia di Erdogan



“L’Unione Europea, nel tentativo di sostenere il processo di adesione di nuovi Paesi, continuerà ad erogare la bellezza di 14,5 miliardi di euro attraverso lo “strumento di assistenza pre-adesione” (IPA 3) molti dei quali destinati alla Turchia del dittatore Erdogan. Una follia, se si pensa che la trafila burocratica perdura dal lontano 2002 e Ankara ha già incassato qualcosa come 9 miliardi dal 2007 al 2020". Così ha dichiarato l’Eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, appartenente alla Commissione parlamentare mista Ue-Turchia sull'annosa questione che riguarda i rapporti, spesso turbolenti, tra Ankara e l'Europa.



"Un’assurdità - sottolinea l'esponente leghista -, considerando che siamo ancora nel pieno di una pandemia globale e che molti di questi finanziamenti potrebbero essere investiti altrove, possibilmente sui nostri giovani e lavoratori".



"Se l’obiettivo dell’UE è quello di rafforzare la democrazia, forse non è continuando a finanziare la Turchia - paese filo estremista islamico distante dagli ideali politici dell’UE - che si otterrà qualcosa. A pagarne, ancora una volta, saranno i cittadini. La lega - conclude Ciocca - continua e continuerà ad opporsi al fantomatico ingresso di Ankara in Europa.”