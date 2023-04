Città Metropolitana di Milano più protetta dagli attacchi hacker

E’ stato firmato giovedì 27 aprile a Palazzo Isimbardi, il protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Milano e il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sulle infrastrutture critiche informatiche.

Città metropolitana all'avanguardia sui temi dell'innovazione

Come spiega una nota di Città metropolitana, un importante accordo, siglato alla presenza del Prefetto di Milano, Renato Saccone, del vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo, del segretario e direttore generale della Città metropolitana di Milano, Antonio Sebastiano Purcaro del Questore di Milano Giuseppe Petronzi e del Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Tiziana Liguori, che punta a creare un vero e proprio laboratorio di sicurezza cibernetica. La Città metropolitana di Milano è da sempre all’avanguardia sui temi dell’innovazione: ha connesso, all’interno del suo campus digitale in fibra ottica Comuni, scuole e, a seguito di un accordo siglato nel 2020, le sedi operative della Questura di Milano, dislocate sia nelcapoluogo sia nell’area metropolitana.

Un’importante rete che, se da una parte consente l’interconnessione, dall’altra si mostra sensibile nei confronti di possibili accessi illeciti, i quali potrebbero comportare l’interruzione di servizi di pubblica utilità e la sottrazione di informazioni. Da qui l’avvio di un’importante collaborazione volta a prevenire e contrastare cyberattacchi e a condividere tutte le procedure necessarie per fronteggiare eventuali situazioni critiche.

Un innovativo sistema di prevenzione che fa leva sull’intelligenza artificiale e che punta ad uno sviluppo condiviso così da creare un virtuoso modello di interscambio di dati, finalizzato ad incrementare i livelli di prevenzione e contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi gestiti dalla Città metropolitana di Milano.

Vassallo: "Qui un laboratorio della sicurezza informatica

“La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di sottoscrivere questo protocollo, il primo a livello nazionale, che porterà, in alcuni step alla creazione di una comunità digitale basata su innovazione e sicurezza – afferma il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo - L’ennesimo tassello di un percorso intrapreso anni fa, grazie alle competenze interne del nostro ente. Non dimentichiamo i numeri complessivi del campus digitale della città metropolitana di Milano: 4.800 km di fibra ottica, 85 Comuni connessi, 158 istituti secondari che fanno capo all’ente, più 292 scuole del Comune di Milano, una connettività di 100 giga. Il tutto per un valore complessivo di 700 milioni di euro. Grazie a questa rete, oltre alla connessione in rete, riusciamo a realizzare importanti progetti di Smart city. Ora un passo in avanti, verso la creazione di un laboratorio della sicurezza informatica, che garantirà lo scambio sicuro dei dati e delle informazioni, la protezione dei dati e delle identità personali, la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture critiche. Il nostro impegno è di proseguire, nella ricerca e nell’innovazione, al servizio di tutto il territorio”.

Petronzi: "Ulteriore passo avanti nel contrasto ai crimini informatici"

"Il Protocollo segna un ulteriore passo in avanti nell’ambito dei rapporti sinergici finalizzati ad implementare le attività di prevenzione e contrasto dei crimini informatici e si pone nel solco della sicurezza partecipata che vede la Polizia di Stato capofila di un sistema complesso sempre più rispondente alle esigenze di sicurezza della collettività. Una tematica di grandissima rilevanza nel contesto attuale in cui gran parte dei servizi indispensabili vengono erogati ai cittadini da enti governativi, pubblica amministrazione e imprese, attraverso reti e sistemi informatici che, se compromessi, sono in grado di determinare conseguenze economiche rilevanti, e in alcuni casi, l’indisponibilità di servizi essenziali", afferma il Questore di Milano Giuseppe Petronzi.

Liguori: "La collaborazione è un fondamentale strumento di prevenzione"

"Le forme di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che gestiscono settori di rilevanza strategica rappresentano fondamentali strumenti di prevenzione con la creazione di un sistema di security efficace in grado di favorire reciproci scambi di informazioni e, di conseguenza, un continuo aggiornamento ed implementazione dei livelli di sicurezza – commenta il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Tiziana Liguori - Anche la Polizia Postale è in fase di aggiornamento e riorganizzazione, dallo scorso mese di ottobre sono stati istituiti i Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica (NOSC), presso ognuno dei diciotto Centri presenti sul territorio nazionale, a cui sono affidate le delicate e specialistiche attività di difesa digitale”.