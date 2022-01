Città Metropolitana, Piscina capogruppo Lega in Consiglio

Nuovo Consiglio Città Metropolitana: Piscina capogruppo Lega

Samuele Piscina sarà il capogruppo della Lega nel nuovo consiglio metropolitano. “Ringrazio La Lega e i miei colleghi per avermi scelto alla guida del Gruppo consiliare in Città Metropolitana di Milano. Partiamo per questa sfida in un periodo buio per la politica provinciale, con un Sindaco Metropolitano non eletto, la democrazia diretta sempre più lontana e i Comuni meno grandi rimasti da troppo tempo inascoltati. Abbiamo di fronte molte sfide, tra le quali spicca il prossimo arrivo dei fondi del PNRR”, commenta Piscina.

“Sono sicuro che il gruppo della Lega lavorerà bene per i prossimi anni al fine di ripristinare la democrazia diretta e garantire che ogni comune della provincia, dal più piccolo al più grande, possa tornare a essere ascoltato e aiutato”, aggiunge l’esponente leghista. “Nel nostro organico vantiamo 2 sindaci (Di Stefano e Cucchi) e un ex Sindaco (Fusco) che conoscono molto bene le necessità del territorio. Speriamo solo che il Sindaco Metropolitano sia più presente nell’Aula di Palazzo Isimbardi rispetto a quella di Palazzo Marino, dove non risponde all’appello dalla seconda seduta del Consiglio Comunale, dimostrando un minimo di voglia di affrontare le sfide che ci aspettano”.