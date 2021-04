Citylife, rapine a coetanei: arrestati due 14enni a capo di baby gang

Dopo l'operazione di quattro giorni fa contro una baby gang che si faceva chiamare "Bad Kids", gli agenti del commissariato Sempione hanno fermato un'altro gruppo di giovani rapinatori che orbitava attorno all'area di Citylife, del Parco Vergani per poi spingersi sull'asse di via Cimarosa fino al Parco Solari. Come riporta Mianews, due 14enni incensurati sono stati collocati presso una comunità fuori Milano perché ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo, di sei rapine ed un furto, ai danni di alcuni loro coetanei. Del gruppo capeggiato dai due arrestati faceva parte anche un 13enne non imputabile per via dell'età e almeno un'altra decina di giovani che hanno preso partecipato, anche solo attraverso una forma di supporto morale, ai reati.

Le rapine sono avvenute tra settembre e il novembre scorso: le vittime venivano avvicinate, aggredite all'improvviso e minacciate con piccole armi da taglio per farsi consegnare denaro, telefoni, giubbotti, felpe, occhiali da sole e biciclette. In un episodio, avvenuto in un pomeriggio di fine novembre, la baby gang ha minacciato di dar fuoco con un accendino alle felpe indossate da 14enne e da un 12enne per rubare loro le biciclette. Solo l'intervento del fratello maggiore di una delle due vittime ha impedito alla baby gang di portarsi via la refurtiva. Dalle indagini è emerso che le vittime conoscevano di vista i responsabili, sia tramite social che per la comune frequentazione dei parchi pubblici, primo dei quali quello di Citylife.