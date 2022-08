Classifica "50 Top Pizza Italia": quattro milanesi (ma Briatore non c'è)

Classifica "50 Top Pizza Italia 2022": figurano quattro ristoranti milanesi. Ed il numero sale a otto se si scorrono i primi cento posti. La classifica premia ogni anno le migliori pizzerie milanesi ed è stilata da "50 Top Pizza". Come è facile immaginare, il podio è tutto campano: al primo posto I masanielli di Caserta prima, Kalò di Napoli seconda e Diego Vitagliano di Napoli terzo. Nella top ten, come riporta Milano Today, entra - al nono posto - il milanese Dry. Al 17esimo posto c'è Crosta, quindi al 24esimo Denis. Al 42esimo posto, infine, Modus. Nella top 100 altri quattro ristoranti milanesi: Cocciuto (68esimo), Capuno's (73esimo), Bioesseri (86esimo), Marghe (90esimo).

Crazy Pizza di Flavio Briatore non è in classifica

Come già viene fatto notare, non figura in classifica "Crazy Pizza", la pizzeria aperta da Flavio Briatore in zona Porta Nuova e di cui molto si sta parlando per i prezzi non proprio popolari - fino a 60 euro per ormai celeberrima pizza con il Patanegra.