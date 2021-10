Clima: attivisti Rise up 4 climate occupano piazza Affari a Milano

Nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre, gli attivisti ambientali di Rise up 4 climate justice hanno deciso di occupare Piazza Affari a Milano in quanto "simbolo del sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta". Lo ha comunicato lo stesso movimento sulla propria pagina Facebook. "Gli ingressi della Borsa sono stati bloccati con catene e orsogrill, e la piazza e' stata invasa da tende. La nostra protesta continuera' fino a domani mattina quando iniziera' il corteo studentesco", affermano.

"L'iniziativa si mette in continuità con i blocchi della Pre-Cop di stamattina, che sono continuati per l'intera giornata. Sono stati messi degli orsogrill a tutti gli ingressi del palazzo della Borsa e sono state montate decine di tende in tutta la piazza, per fare una ''acampada''. Gli attiviste/i dichiarano che rimarranno qui a oltranza", si legge sulla pagina Globalproject.info, dove vengono pubblicate foto e video della protesta. "Dalla Piazza giunge l'invito a unirsi all'occupazione, che andrà avanti ad oltranza", aggiungono in un secondo post.