Clima: Osservatorio meteo Milano Duomo, dicembre 2023 più caldo di sempre

Dicembre 2023 è stato il più caldo di sempre, con una temperatura media di 7.7 gradi. Ottobre invece il mese con maggior scostamento dal periodo di riferimento (+ 3.8 gradi) e il secondo più elevato dopo quello del 2022. Particolarmente caldi sono stati anche gennaio e settembre. È quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo e della stazione meteorologica di Milano centro, situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano.

2023, un anno più caldo della norma

Con 29.2 gradi, il 24 agosto è stato il giorno con la minima più alta di sempre. Sono stati 66 i giorni con temperatura superiore ai 30 gradi. A esclusione di maggio, che ha visto registrare una temperatura media di 19.1 gradi, tutti gli altri mesi del 2023 sono risultati più caldi della norma, con picchi anche superiori ai 35 gradi.

Non solo giorni caldi, anche notti tropicali

Le notti tropicali, ovvero con la minima superiore ai 20 gradi, sono state invece 73, distribuite tra il 9 giugno e il 18 settembre. In particolare tra il 9 e il 26 agosto se ne sono susseguite consecutivamente 18. Numerose, lunghe e persistenti sono state anche le ondate di calore, soprattutto in agosto, mese in cui la minima non è mai scesa sotto i 25.9 gradi e la massima sotto i 35.4 gradi.