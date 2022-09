Clochard che ama Bach, in prima fila ai concerti a Milano

Il suo compositore preferito è "Johann Sebastian Bach, in particolare gli piacciono i sei concerti brandeburghesi". Ma ama in generale tutta la musica classica. E durante l'estate, da giugno a settembre, non si è perso un concerto di quelli organizzati dall'associazione 'Musica nell'aria' di Lucia Martinelli, al parco Nord di Milano al Sun Strac, alle 6:45. Si', proprio cosi' all'alba.

Robert, senza fissa dimora, di origine tedesca

Lui e' Robert, o almeno cosi' si presenta, un senza fissa dimora, di origine tedesca, occhi azzurri magnetici, barba lunga e incolta, addosso ha gli abiti di chi dorme in strada. A quanto dice, ha scelto di rinunciare "al troppo stress della vita in citta', in Germania" ma non alla bellezza della musica, e quando puo' ne fa incetta. La sua storia la racconta all'AGI, Lucia Martinelli, un'ottima musicista dall'animo nobile che ha fatto della diffusione della musica la sua missione, per lei e' 'un bene globale che appartiene a tutti'.