Clochard trovato morto in un giardino pubblico

Un uomo di 60 anni è stato torvato morto, questa mattina, a Milano, all'interno di un giardino pubblico. Secondo quanto riferito dalla Questura, che lo ha identificato, si tratta di un immigrato, un senzatetto di nazionalità bulgara.

L'uomo è stato notato dai passanti steso a terra, nell'erba dei giardini e le aiuole tra piazza Lega Lombarda e piazzale Biancamano. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta a cause naturali, forse aggravate dal freddo della notte.