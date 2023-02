Cobas promuove corteo di protesta contro Governo e guerra

Cobas promuove corteo contro Governo e guerra

A Milano, nel pomeriggio di sabato 25 febbraio, è stato promosso dai Cobas un corteo di protesta contro governo e guerra. Circa 300 persone in strada, che hanno manifestato soprattutto contro Giorgia Meloni. La protesta è iniziata a partire da piazzale Loreto. Il corteo autorizzato dalla questura dovrebbe concludersi dopo 3 chilometri, al Parco Adul Belakhdim.

Le proteste del corteo

Promosso dai Cobas assieme insieme ad altre realtà associative e ai centri sociali, le persone sono scese in piazza per protestare contro il governo, il caro vita, le morti sul lavoro e la guerra. Le persone sarebbero circa 300 e i manifestanti stanno sfilando anche lungo via Padova con lo striscione 'Lotta di Classe.

Nel medesimo corteo sarebbe anche atteso uno spezzone in solidarietà di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis a cui ieri la Cassazione ha rigettato la richiesta di revoca del carcere duro.