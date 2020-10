Co.ffee Era, così la sostenibilità diventa a misura di quartiere

Al via il Progetto “Co.ffee Era: la sostenibilità a misura di quartiere” di Krill Design, vincitore della seconda edizione del bando “FabriQ Quarto. Innovazione di quartiere” istituito dal Comune di Milano con il sostegno di FabriQ, suo incubatore di innovazione sociale. Finalità del bando è sostenere e sviluppare progetti imprenditoriali che abbiano un impatto sociale sul territorio. Il Progetto Co.ffeeEra vede la trasformazione di una materia prima diffusa e usuale quale i fondi di caffè in un biopolimero, biodegradabile, con il quale sono stati ideati oggetti di eco-design, creati, poi, con stampanti 3d.

Un Progetto corale che muove da una abitudine e un gesto semplice, bere il caffè al bar, e coinvolge la comunità che abita i quartieri di Bovisa, Dergano e Villapizzone, bar e ristoranti locali come fornitori della matria prima, quattro studenti del Politecnico di Milano - Sofia, Victoria, Paolo e Ludovico – impegnati nella progettazione del concept dei prodotti e Krill Design nella loro produzione, con tecnologie di manifattura digitale.

L’obiettivo del Progetto Co.ffee Era è duplice. In primo luogo, sensibilizzare la comunità locale sui temi della Economia Circolare e della valorizzazione di risorse esistenti, rendendoli concreti e tangibili in complementi d’arredo di eco-design, simbolo dell’incontro fra sostenibilità, design e innovazione. Poi, valorizzare le potenzialità del digital manufacturing, riportando il concetto di manifattura ad un nuovo significato e alle nuove prospettive aperte dall’industria 4.0.

Il Progetto, in questa prima fase di lancio, ha trovato accoglienza e disponibilità da parte dei proprietari di bar e ristoranti locali che ne hanno compreso i valori di fondo e hanno partecipato, non solo fornendo i fondi di caffè, ma anche trasformando i propri spazi in Temporary Shop dove, via via, dal 6 Novembre, sarà possibile acquistare i prodotti Co.ffee Era. Questi i bar e ristoranti orientati alla sostenibilità che hanno aderito al progetto: Caffè Tazza d’oro Francesino Caffè, Family bar, Non solo caffè bar, Spago, Santa Marta, Shangri-la, Todo Modo, Ugo bar e il Rob de Matt pioneristici nella costruzione del Distretto della sostenibilità, la cui mappa, in crescente costruzione, è già consultabile sul sito dedicato https://www.coffee-era.net/ . I prodotti Co.ffee Era saranno, inoltre, disponibili nella sezione Shop del sito e su Reborn Ideas, social commerce community di prodotti Made in Italy realizzati mediante upcycling, recycling e materiali sostenibili (www.rebornideas.com).

Il Progetto Co.ffee Era ha visto, come promotori, attori che vivono e si attivano per il territorio quali il Municipio 9, aperto sostenitore dello sviluppo di progetti innovativi, e Bovisattiva comitato di quartiere e punto di raccordo di esercenti locali di Bovisa e Dergano.

Il Progetto vuole, altresì, informare e formare alla cultura della sostenibilità con eventi divulgativi e momenti di dialogo con professionisti ed esperti che arrivano dal mondo del giornalismo, dell’architettura e del design perché si cominci a parlare e pensare ad una evoluzione del modello lineare di produzione e consumo in uno circolare.

È solo creando, infatti, un ecosistema basato su sinergie fra persone (sistema sociale), esercenti (sistema economico), digital manufacturing (sistema produttivo), Istituzioni (sistema politico) che il principio di sostenibilità diventa concreto e migliora la qualità di vita di un quartiere (ambiente).

L’augurio è che molti esercizi commerciali aderiscano numerosi al Progetto Co.ffee Era ospitandone, nei propri spazi, i prodotti e facendosi, così, voci attive nel racconto dei valori che li accompagnano: il primo passo per pensare in maniera differente a gesti quotidiani e semplici come motore per agire sul proprio ambiente - il quartiere -come parte di un ambiente globale.

“Che questo sia solo l’inizio per promuovere una iniziativa che parli di sostenibilità in maniera semplice e concreta -afferma Ivan Calimani, Founder e CEO di Krill Design - che parte dai quartieri di Bovisa, Dergano e Villapizzone ma che aspira ad avere un respiro più ampio replicabile in altri quartieri e altre città, in maniera da diffondere sempre più la cultura della circolarità, per cui gli scarti che escono dalle nostre case possano essere valorizzati in oggetti di eco-design e ritornarvi per arredare la nostra quotidianità”