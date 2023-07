Coldiretti: "Pioggia e grandine a Milano: in fumo un anno di lavoro"

In un solo giorno si sono abbattuti sulla Penisola ben 13 eventi estremi tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua e bufere di vento che hanno colpito a macchia di leopardo con danni nelle città e nelle campagne.

Ad essere stati colpiti dal maltempo sono interi campi di grano pronti per la mietitura

È quanto emerge dall’analisi Coldiretti, sulla base dei dati dell’European severe weather database (Eswd). in riferimento all’arrivo all’ultima ondata di maltempo che dovrebbe essere interrotta da una ondata di caldo africano nel weekend. Ad essere stati colpiti dal maltempo - sottolinea la Coldiretti - sono interi campi di grano pronti per la mietitura e prati pronti per lo sfalcio del fieno ma anche coltivazioni di pomodoro, mais e frutteti.

La grandine che è caduta nelle campagne e nelle città come Milano - sottolinea la Coldiretti - è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. La grandine - spiega la Coldiretti - colpisce i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che - precisa la Coldiretti - si ripete sempre con maggiore frequenza con danni che lo scorso anno hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate secondo l’Asnacodi.