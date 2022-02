Colesterolo alto, quali cibi evitare

Chi ha il colesterolo alto sa quando è importante curare l'alimentazione, ma cosa si puà mangiare e cosa no? Il professor Giulio Stefanini, cardiologo dell'Humanitas di Milano e docente di Humanitas University, ha spiegato in un approfondito articolo come si può incorrere nell’ipercolesterolemia e come invece è possibile prevenirla grazie all'alimentazione. Alcuni alimenti infatti, favoriscono l’abbassamento del cosiddetto colesterolo "cattivo".

Colesterolo alto, cosa mangiare

Via libera a cereali, legumi e vegetali che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo in eccesso e non ne contentgono. I vegetali ricchi di fibre contribuiscono anche a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale. In caso di colesterolo alto è dunque consigliabile consumare 2-4 volte a settimana cereali, meglio se integrali, e di legumi. Raccomandate inoltre 2-3 porzioni di verdura e 2 di frutta al giorno.

Colesterolo alto, si può mangiare la carne?

Chi ha problemi di colesterlo alto dovrebbe consumare pesce almeno 2 o 3 volte alla settimana, cotto alla griglia, al cartoccio o al vapore. Molluschi e crostacei solo una volta a settimana. La carne si può consumare, ma privilegiando tagli magri. Da ridurre drasticamente il consumo di insaccati, formaggi, uova, burro, lardo e strutto. Il latte scremato o parzialmente scremato è da preferire a quello intero. Sì al consumo di oli vegetali, come l’olio extravergine di oliva.

Colesterolo alto, metodi di cottura indicati

Metodi di cottura che non richiedono grassi aggiunti, come la bollitura, la cottura a vapore, la cottura al microonde o la grigliatura, sono da preferire ad altri metodi di cottura. Il fritto invece è da evitare.