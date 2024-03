Colico, sedicenne scomparso da giovedì: appello dei genitori

Lecco: 16enne scomparso da quattro giorni da Colico

Un sedicenne si è allontanato da casa giovedì mattina e la famiglia non ha piu' sue notizie dopo che qualcuno l'ha visto l'ultima volta alla stazione ferroviaria di Colico (Lecco). I genitori di Edoardo Galli hanno lanciato un appello sulla scomparsa del giovane, che viene ritenuta un allontanamento volontario dai carabinieri della stazione di Colico.

I genitori: "Torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte"

Al momento della scomparsa il 16enne "indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas". Secondo quanto riferito da genitori e conoscenti. Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma anche notizie sulla guerra in Ucraina. Edoardo è alto 1 metro e 80, di corporatura normale, capelli e occhi chiari. Porta gli occhiali ma anche le lenti a contatto e ha un piccolo segno sul sopracciglio destro, hanno aggiunto i genitori, che hanno lanciato un appello attraverso la trasmissione Chi l'ha visto?. "Torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte. Siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni", ha detto il padre. "Tutti ti vogliamo bene, per favore torna a casa", ha aggiunto la mamma. "Ha con se il cellulare che risulta spento. E' minorenne, potrebbe essere in difficoltà", si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lombardia. La Prefettura invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341/940106.