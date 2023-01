Comandante e vice in manette, arresti nel pavese

La comandante della polizia locale di Cassolnovo, comune di circa 7mila abitanti in provincia di Pavia, Maria Grazia Pietrapertosa, e il suo vice, Luigi Critelli, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri. Nei loro confronti il gip di Pavia ha firmato ordinanze di custodia cautelare per concussione continuata, falso in atto pubblico, indebita induzione a dare o promettere utilità e atti persecutori in danno di un collega dello stesso comando del paese. Entrambi si trovano ai domiciliari.

