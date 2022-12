Come cambia il passaparola nell'era digitale: il libro di Davide Lucchini

“Come faccio a trovare nuovi clienti?”. Questa è la domanda chiave, anzi, peggio, il problema più grande che ogni mese, settimana, giorno venditori, consulenti, liberi professionisti, networker, imprenditori si trovano ad affrontare.

Questa domanda se l'è posta per anni anche Davide Lucchini, consulente finanziario svizzero ticinese, partendo da una celebre affermazione di Albert Einstein: “I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati”. Per questo motivo Lucchini ha investito su se stesso e sulla sua crescita personale: ha letto, ha partecipato a corsi e percorsi formativi, ma soprattutto si è confrontato con persone di successo. Tutto ciò gli ha permesso di acquisire nuove conoscenze e nuovi strumenti, nonché di cambiare punto di vista, trasformando il suo problema in un obiettivo.

Il vecchio “passaparola” all'epoca della comunicazione digitale

E così la domanda guida è diventata: “Qual è il metodo più efficace per generare un flusso costante di clienti?”. L’esperienza sul campo e gli studi lo hanno portato a concentrare l’attenzione sul caro, vecchio passaparola che anche nell’era di Internet, dei social network e dei crm continua a essere la principale fonte di nuovi clienti. Tuttavia, il passaparola ha un limite anche nella sua forma digitale: ti mette nelle mani dei clienti e il processo non è sotto il tuo controllo. I clienti soddisfatti possono segnalarti a parenti e amici, oppure no. La loro segnalazione potrebbe anche cadere nel vuoto, senza generare alcun nuovo contatto. Magari parlano bene di te a una festa, o in un momento in cui l’altro non ha bisogno di contattarti e poi si dimentica della segnalazione.

Per anni Lucchini ha lavorato seriamente per offrire il miglior servizio possibile con l’attesa che i suoi clienti lo sponsorizzassero, ossia lo segnalassero ad amici e conoscenti. Poi ha capito di aver affidato le chiavi del suo futuro nelle mani di altri. Così la domanda si è trasformata in: “Come posso attivare, guidare e controllare il passaparola? Come posso essere l’artefice di un suo moto perpetuo?”.

Poniamoci le domande giuste

Nel suo percorso di crescita Lucchini ha imparato che la qualità della nostra vita e dei nostri risultati dipende dalla qualità delle domande che ci poniamo. E finalmente ha trovato la domanda giusta, quella che ha orientato le sue ricerche e lo ha spinto a sviluppare il metodo che viene illustrato nel libro “L'alchimia del passaparola”, appena pubblicato da Mind Edizioni. Grazie a questo metodo, in 20 anni di professione l'autore ha gestito 2.000 clienti tra singoli individui e famiglie nella sola Svizzera italiana. Da più di 10 anni è al vertice nel suo settore e in azienda per produzione annuale, per qualità e per carriera, una posizione che pochi riescono a mantenere, perché nel suo campo la concorrenza è spietata; se molli di un centimetro, ti fanno le scarpe.

“Al vertice – afferma l'autore – rimani solo se hai metodo e costanza”.In questo libro Lucchini non presenta tante belle teorie prese in prestito qua e là da altri libri. Uno dei suoi motti è: “Insegno ciò che faccio, faccio ciò che insegno”, per cui in queste pagine il lettore troverà sia il metodo che utilizza ogni giorno, illustrato passo dopo passo, sia la “filosofia pratica” che sta alla base del passaparola, ossia quello che Lucchini definisce il principio della “moneta sociale”, il suo funzionamento nonché diverse strategie. Ma c’è di più: questo libro contiene un percorso di trasformazione, da cui il titolo: <<Sono sempre stato affascinato dalla figura dell’alchimista, “scienziato” alla costante ricerca di un modo per trasformare il ferro in oro, e desidero che questo libro possa avere su di te un simile effetto – scrive Lucchini -. In questo percorso ti inviterò a mettere in discussione ciò che hai sempre fatto e a guardarti allo specchio per prepararti a usare il passaparola in maniera efficace, superando ogni possibile timore o pregiudizio.>>

Il libro conta sul contributo di alcuni protagonisti del mondo del business: Mario Almondo, dal 2017 coo della Global Business Unit Brembo Performance, con una prestigiosa carriera in Ferrari Formula 1; Raffaele Tovazzi, il primo filosofo esecutivo in Italia, speaker e consulente di importanti brand; Stefania Lo Gatto, una delle donne più potenti del network marketing al mondo; Alessandro Fasoli, Managing Director del settore hospitality più giovane in Inghilterra, vincitore di prestigiosi awards; Anatolij Franzese, Executive Chef con importanti esperienze a livello internazionale; Andrea Bertarini, chef stellato del Ristorante Montalbano di Stabio (Svizzera); Cristian Moreschi, Executive Chef stellato di Villa Principe Leopoldo (Svizzera); Elisabetta Evangelista, top leader nel campo del network marketing; Gianluigi Bonanomi, formatore e consulente specializzato in comunicazione digitale, autore di diversi libri.

Chi è Davide Lucchini, l'autore di "L'alchimia del passaparola"

Davide Lucchini aiuta consulenti, professionisti e venditori a generare un flusso costante di clienti, in modo da consolidare e aumentare il loro fatturato. Da oltre 20 anni svolge l’attività di consulente finanziario esperto presso Swiss Life Select Svizzera e da più di un decennio è al vertice nel settore e in azienda per fatturato annuale, qualità e carriera. Ha sempre investito su se stesso, partecipando a percorsi di formazione internazionali come il Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni). Oltre ad aver ottenuto certificazioni importanti e l’iscrizione agli albi professionali di settore, ha conseguito la certificazione di Master Trainer in Programmazione neurolinguistica con Richard Bandler e John La Valle e la certificazione internazionale TTI Success Insights ®. È esperto in negoziazioni complesse, leadership, strategie di vendita, comunicazione persuasiva e uso strategico del passaparola. Potete seguirlo su: dlcoaching.ch.

Davide Lucchini, L'alchimia del passaparola, Mind Edizioni, pagine 160, € 14,90