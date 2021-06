Come far vincere una politica securitaria, ricetta rapida per la propria città

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Come fa a vincere una politica securitaria, ricetta rapida da fare nella propria città.

Primo. Creare zone franche nelle quali chiunque si senta in diritto di far quel che vuole. A Milano tutti sanno che si spaccia in zona Stazione Centrale e sotto le Colonne di San Lorenzo. Eppure niente succede. Fuori Milano tutti sanno che ci sono lunghe file di schiave, a distanza di duecento metri l'una dall'altra, sulla Binasca. Eppure niente succede.

Secondo. Trattare i giovani come fossero dei rincoglioniti incompetenti. Condannarli perché durante la pandemia si assembrano, salvo poi assembrarsi anche gli adulti ma per festeggiare l'Inter. Non provare neanche minimamente a parlare con loro, a capire che hanno pagato il prezzo più grande perché la socialità, alla loro età, è tutto.

Terzo. Lasciare che i diritti dei giovani arrivino alla fine. Non vogliono lavorare? Colpa loro, non degli stipendi da fame. Non hanno disciplina? Ok, però ora siediti là e gioca alla playstation che papà è appena tornato a casa e non ha voglia di rompersi con i tuoi compiti.

Quarto. Lasciare che pezzi centrali della città rimangano senza abitanti. Solo banche, uffici e negozi. Così di sera non c'è più nessuno ed è tutto buio, e spento, e insicuro. La cosa tragica è che questa cosa non la diciamo oggi. Ricordo un progetto di Stefano Boeri alle primarie perse contro Giuliano Pisapia: parlava di luci della città, di città che rimane aperta giorno e notte, e così diventa più sicura.

Finito. Fatti questi quattro passaggi si finirà con l'ANPI che vuole le telecamere e i poliziotti, i giovani con il machete in giro, calci pugni e risse. Ovviamente si torna al punto uno, senza mai capire il perché se le diano, sti ragazzini maledetti. Se si ripete più volte la ricetta l'unica soluzione è una chiara politica securitaria. E una chiara politica securitaria è marcatamente di destra. Perché è così, è così e basta.