Commercialisti: AIDC Milano candida Edoardo Ginevra a presidenza dell'Ordine

In merito ai prossimi appuntamenti elettorali di categoria il Consiglio Direttivo di AIDC Milano riunitosi il 4 agosto ha proposto all’unanimità la candidatura di Edoardo Ginevra (presidente di AIDC Milano) alla presidenza dell’Ordine di Milano. Ginevra dal canto suo ha dichiarato: “Ringrazio i colleghi per la stima. Come Associazione intendiamo presentare la nostra proposta in stretta continuità con la visione e l’idea di professione che orienta da sempre il nostro operato associativo: etica, indipendenza, innovazione e competenza. Accogliendo quindi con entusiasmo l’invito ricevuto da parte di molti colleghi dentro e fuori il Direttivo, presenterò la mia candidatura alla Presidenza dell’Ordine di Milano nel prossimo autunno”.

AIDC - Sezione di Milano è espressione milanese, Sezione fondatrice e ispiratrice dell’AIDC Nazionale. Trae origine dalla nascita dell’Associazione Dottori Commercialisti Milano il 13 giugno 1991 per effetto della fusione delle tre organizzazioni sindacali allora attive nel milanese. Ben presto si conferma la casa comune di tutti i Dottori Commercialisti milanesi. Oggi AIDC – Sezione di Milano è un’Associazione sindacale di categoria che vanta più di 1300 associati e la cui attività istituzionale è quella di: valorizzare l’immagine della professione di Dottore Commercialista; tutelare gli interessi e le prerogative della Categoria rafforzando il ruolo di sindacato di riferimento; difendere e sostenere la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti; aiutare i Praticanti ad affrontare gli ostacoli nell’ingresso alla professione e sostenere i Giovani dottori Commercialisti.